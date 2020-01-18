Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 19:00

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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газетавчера в 19:00

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:21

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС00:32

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

REGNUMвчера в 22:55

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия01:11

В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года

Комсомольская правда00:57

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Газета.Ru00:57
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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