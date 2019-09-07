Экономика
Lenta.ruПенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий
В основу документа положена концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывалась с 2016 года. Ее текст так и не стал публичным, но источники утверждали, что камнем преткновения был вопрос о добровольном или автоматическом переходе в систему.
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с чего всё началось
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об отказе от дальнейшего продвижения ИПК, заместитель министра финансов Моисеев анонсировал разработку «Гарантированного пенсионного продукта», а Глава ВЭБ РФ Шувалов — покупку доли в АО НПФ «Благосостояние», обслуживающем корпоративную программу РЖД.Forbes07:21
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Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика
Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила две ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
РБК 20:01
Игры
В R-Type Final 2 можно будет поиграть на TGS 2019
Gmbox.ru 18:31
Гаджеты
Представлен Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки
Сегодня в рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль — ID.3. Это своеобразный Golf, но только на электротяге.
iXBT.com 17:30
Происшествия
Самолет Wizz Air вынужденно приземлился в Бухаресте
Авиалайнер венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air, совершавший перелет из британского Лутона в румынские Яссы, днем 9 сентября совершил вынужденную посадку в Бухаресте.
Ридус 16:00
Футбол
Главный тренер сборной Бельгии сравнил Шотландию с «раненым животным»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией.
Евро-футбол.ру 09:00
Происшествия
Из перевернувшегося у берегов США судна спасены три человека
Накануне сотрудникам Береговой охраны США удалось эвакуировать 20 из 24 членов команды перевернувшегося судна, перевозившего автомашины, напоминает ТАСС.
Вести.Ru 16:29
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Наука
Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли
Газета DAILY 11:35
Политика
Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.
Известия 15:55
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости 12:58
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
Коммерсантъ 12:03
Общество
Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год
Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян предпочитают сберегать деньги, а не тратить
Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше сберегать и меньше тратить.
ТАСС 07:24
Политика
Во время ВЭФ-2019 Китай нанес уничтожающий удар по политике США
Пекин подписал 25-летний договор о стратегическом сотрудничестве между КНР и Исламской Республикой Иран.
ФАН 05:35
Авто
Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х
Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
Motor 07:46
Общество
Россия оказалась в тройке мировых лидеров по числу самоубийств
Россия оказалась на третьей строчке рейтинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по числу самоубийств.
Афиша Daily 10:04
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Гаджеты
Panasonic Toughbook 55 — модульный «танк» среди ноутбуков
Toughbook 55, как и другие модели серии, поддерживает горячую замену батарей без выключения, а время автономной работы за счёт этого достигает 40 часов.
Игромания.ру 16:15
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика
США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400
Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.
iReactor 14:09
Политика
Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы
Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».
РБК 13:08
Кино
Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что кинопремия «Оскар» стала слишком политизированной, не имеющей отношения к искусству.
Известия 16:27