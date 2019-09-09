Экономика

Lenta.ruLenta.ruПенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий

В основу документа положена концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывалась с 2016 года. Ее текст так и не стал публичным, но источники утверждали, что камнем преткновения был вопрос о добровольном или автоматическом переходе в систему.
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с чего всё началось
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об отказе от дальнейшего продвижения ИПК, заместитель министра финансов Моисеев анонсировал
 разработку «Гарантированного пенсионного продукта», а Глава ВЭБ РФ Шувалов — покупку доли в АО НПФ «Благосостояние», обслуживающем корпоративную программу РЖД.
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