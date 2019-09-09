Экономика
Lenta.ruПенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий
В основу документа положена концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывалась с 2016 года. Ее текст так и не стал публичным, но источники утверждали, что камнем преткновения был вопрос о добровольном или автоматическом переходе в систему.
Читать в источнике
Оценить493
с чего всё началось
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила об отказе от дальнейшего продвижения ИПК, заместитель министра финансов Моисеев анонсировал разработку «Гарантированного пенсионного продукта», а Глава ВЭБ РФ Шувалов — покупку доли в АО НПФ «Благосостояние», обслуживающем корпоративную программу РЖД.Forbes07:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Здоровье
Онемение тела может быть симптомом серьезных заболеваний
В большинстве случаев, отметила врач, онемение является результатом реакции организма на дискомфорт, связанный со сдавливанием тканей, и вызывается неудобным положением тела, длительной неподвижностью или ношением узкой обуви.
MedikForum.ru 11:09
Происшествия
В Чите в детском саду обрушился потолок
РИА Новости 09:13
Экономика
Минтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы
"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:43
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Подросток помог полиции раскрыть дело 27-летней давности
13-летний житель города Шервуд-Парк (провинция Альберта) Макс Веренка помог полиции раскрыть давнее дело о пропаже женщины.
За рубежом 02:43
Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.
РБК 09:37
Космос
Три астероида пронеслись на днях мимо Земли
Три астероида прошли мимо нашей планеты вчера, 9 сентября, и сегодня.
AstroNews.ru 22:23
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Авто
О «Ниве» в образе пляжного багги рассказали в Сети
Над пляжно-лыжным внедорожником работала фирма «Бронто» из Тольятти.
За рулем Кубань 13:58
Политика
Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.
Life.ru вчера в 09:50
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском 15:35
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Наука
Состав и численность группы неандертальцев определён по их следам
Состав и численность группы неандертальцев определён учеными-антропологами по их следам.
Ugpressa.ru 16:34
Политика
Выборы мэра Новосибирска — победил Локоть
В Новосибирске подвели итоги выборов мэра. На них победил действующий мэр-коммунист Анатолий Локоть. За него проголосовали 50,25% горожан.
Любимый город 03:33
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила истерику на съемках шоу
Популярная телевизионная ведущая Ольга Бузова психанула во время съемок очередного выпуска шоу "Бородина против Бузовой".
Bimru.ru 22:01
Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия 20:55
Политика
Новое правительство Италии получило доверие в Палате депутатов
Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны.
News.ru 16:59
Общество
Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры
Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Происшествия
В Югре мужчина бросил спутницу медведю и убежал
Представитель сильной половины человечества бросил женщину и убежал, а 55-летняя женщина осталась наедине с медведем, сообщают "Известия".
РЕН ТВ 22:48