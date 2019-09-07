с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений. Он отметил, что новая система даст возможность повысить пенсионные права людей.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Космос Узбекистан до конца 2020 г. проведет космическое зондирование земель Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного завершения до конца 2020 года начатой в этом году работы по космическому зондированию, что позволит достоверно оценить реальное состояние земель и посевов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гаджеты Представлен Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки Сегодня в рамках Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила свой первый серийный электромобиль — ID.3. Это своеобразный Golf, но только на электротяге.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Политика «Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.

Культура Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Армия и оружие Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля» Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.

Политика Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.

Политика Жаров обвинил Facebook в двойных стандартах из-за политической рекламы Накануне Роскомнадзор направил Facebook и Instagram, а также поисковику Google и видеохостингу YouTube обращения, в которых потребовал «принять меры по недопущению распространения 7–8 сентября политической рекламы на интернет-площадках».

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Наука Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.

Футбол Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.