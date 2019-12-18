Пенсионный фонд России в связи с опережающим ростом страховых взносов стал меньше зависеть от федерального бюджета страны, заявил председатель правления ПФР Антон Дроздов. По его словам, сейчас страховые взносы составляют более 2/3 от всех доходов Пенсионного фонда.

Авто Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.

Армия и оружие В Сирии повторно испытали российские Су-57 Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.

Политика «Нафтогаз» надеется вернуться к переговорам по газу в апреле "Если контракт на транзит газа не будет подписан сейчас, то надеюсь, что в апреле - мае мы вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - заявил он.

Футбол Дюков: доходы РФС в 2020 году превысят 7 млрд рублей Коммерческие доходы Российского футбольного союза (РФС) в 2020 году вырастут по сравнению с 2019-м до 4,7 миллиарда рублей, в целом доходы РФС будут выше 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Авто Opel вернулся на российский рынок В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.