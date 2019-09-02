Экономика
РБКПенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Читать в источнике
Оценить385
с чего всё началось
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.РБК01 сентября в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд прокомментировал предложение изменить механизм выплат накопительных пенсий
Телеканал 360°вчера в 11:28
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Известия вчера в 19:35
Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
REGNUM 02:35
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Финансы
Рубль растёт к евро на открытии торгов
На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Гаджеты
Вытянутый смартфон Xiaomi Qin 2 появился в продаже
Компания Xiaomi выпустила в продажу необычный смартфон Xiaomi Qin 2, который был представлен на краудфандинговой площадке в июле этого года.
Megaobzor.com вчера в 16:09
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Общество
Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами
Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
Блокнот Волгоград 03:06
Футбол
Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Здоровье
Эксперты дали 7 помогающих при запоре советов
Склонным к запорам людям советуют отказаться от выпечки и белого хлеба, наваристых бульонов, шоколада, крепкого чая, черноплодной рябины, гранатов, черники и др.
Аткарский уездЪ 01:34
Футбол
«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро
Sports.ru вчера в 16:16
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Космос
Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году
Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня вчера в 02:02
Политика
45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими
Почти половина россиян (45%) считают, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников протестных акций в Москве необоснованно использовали силу, 32% участников опроса считают данные действия адекватными, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс 00:56
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия вчера в 06:45
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Политика
Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских
Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.
Коммерсантъ вчера в 15:48
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках
Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Футбол
Роналду в 10-й раз признан лучшим футболистом Португалии
В очередной раз премию получил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Это десятая подобная награда 34-летнего футболиста.
Евро-футбол.ру 02:52
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 13:16
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45