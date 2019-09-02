Экономика

РБКРБКПенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
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