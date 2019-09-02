Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА сорвался Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Армия и оружие Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба Виктора Муженко Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас бывшего главу Генштаба Украины генерала Виктора Муженко, говорится на сайте президента.

Финансы Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Музыка Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Политика «Список Ланового» появился на выборах в Москве Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о планах отдать голос на выборах в Мосгордуму.

Футбол В Италии снова расизм. В Кальяри оскорбляли Лукаку В результате видео, где фанаты имитируют обезьянье уханье перед пенальти в исполнении новичка «Интера» Ромелу Лукаку удалялись из сети со скоростью пожара в сухом лесу.

Авто Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Экономика Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

Общество Гороскоп на 1 сентября: друзья и покровители окажут поддержку Овнам Могут рассчитывать на поддержку своих друзей и покровителей. Нужные люди сами пойдут вам навстречу.

Театры Ярославль готовится к Волковскому фестивалю Первый русский готовится к Волковскому фестивалю.

Общество Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Здоровье Эксперты назвали безопасные для фигуры продукты Некоторые продукты, которые находятся в черном списке поклонников здорового образа жизни, никак не влияют на фигуру.

Общество Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.