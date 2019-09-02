Экономика
РБКПенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.РБКвчера в 17:00
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