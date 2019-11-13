Общество
Retailer.ruПенсионный фонд пытается оштрафовать Wildberries на 10 млн рублей
По данным издания, 6 ноября Арбитражный суд Москвы принял заявление от Главного управления Пенсионного фонда России №8 по Москве и Московской области с требованием взыскать с ООО «Вайлдберриз» 10,6 млн руб. за несвоевременное предоставление ежемесячной отчётности по форме СЗВ-М за декабрь 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Происшествия
В корпусе колледжа в Благовещенске не было металлодетектора
В корпусе благовещенского колледжа, где студент в четверг устроил стрельбу, не оказалось металлодетектора, сообщил журналистам руководитель регионального управления СК РФ Станислав Белянский.
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Пугачёва заработала за концерт в Минске
Глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов оценил, сколько певица Алла Пугачёва заработала за выступление, которое 2 ноября состоялось в Минске.
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушения самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо с оскорблениями
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором тот призывал его "не быть дураком" и "не подводить мир".
Футбол
Агент Ерёмин — о Мирзове: получил от него удар в спину, для меня его просто нет
Агент Олег Ерёмин рассказал об отношениях с полузащитником «Спартака» Резиуаном Мирзовым, интересы которого он ранее представлял.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
Армия и оружие
В Таджикистане заступят на дежурство расчеты С-300
Расчеты зенитных ракетных систем С-300 Центрального военного округа (ЦВО) заступят на опытно-боевое дежурство в Таджикистане 1 декабря, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
Армия и оружие
NI назвал слабое место США в случае войны с Россией
National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Армия и оружие
ВМС Украины пополнились американскими катерами
В состав Военно-морских сил Украины вошли американские в недавнем прошлом патрульные катера класса Island — «Славянск» и «Старобельск», а также поисково-спасательное судно «Александр Охрименко».
Политика
Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Происшествия
Афера с кредитами на 300 млн рублей вскрылась в Волгограде
Происшествия
11-летний мальчик умер в школе Хабаровска
В школе № 58 в Хабаровске внезапно умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса. Об этом сообщают "Аргументы и факты - Хабаровск".
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Культура
В Калининграде состоится встреча любителей мультфильма «Рик и Морти»
Культура
Disney вырезал Майкла Джексона из «Симпсонов»
Пользователи Disney+ не обнаружили в опубликованном стриминговым сервисом сборнике всех эпизодов мультсериала «Симпсоны» серию с Майклом Джексоном.
Общество
WSJ: Китай не желает брать на себя обязательства по поставкам из США на $50 млрд
Власти Китая в ходе торговых консультаций с американской стороной заявили, что не хотят брать на себя обязательства о приобретении ежегодно сельскохозяйственной продукции из США на сумму $50 млрд.