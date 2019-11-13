Общество

Retailer.ruRetailer.ruПенсионный фонд пытается оштрафовать Wildberries на 10 млн рублей

По данным издания, 6 ноября Арбитражный суд Москвы принял заявление от Главного управления Пенсионного фонда России №8 по Москве и Московской области с требованием взыскать с ООО «Вайлдберриз» 10,6 млн руб. за несвоевременное предоставление ежемесячной отчётности по форме СЗВ-М за декабрь 2018 года.
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ПФР хочет оштрафовать Wildberries на 10,6 млн рублей

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