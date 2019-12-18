Досрочные переводы могут заморозить в следующем году Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

с чего всё началось

Доходность теплеет НПФам потребовалось полтора года, чтобы отойти от контузии после серии санаций на финансовом рынке.

Политика Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.

Политика Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.

Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Общество Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Политика Путин: Россия не собирается «закрывать» интернет Interfax-Russia.ru - Россия не движется в сторону "закрытия" интернета, закон о суверенном интернете направлен на функционирование рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Палата представителей США объявила Трампу импичмент Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.

Политика Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Политика Путин призвал потреблять низкоградусный алкоголь Президент России Владимир Путин отметил в ходе большой пресс-конференции, что уровень потребления алкоголя в стране снижается, и жёстких мер в данном аспекте принимать не нужно.

Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Политика Путин прокомментировал работу в сфере детской медицины Президент России Владимир Путин считает, что работу в первичном звене здравоохранения надо выводить на более высокий уровень, прежде всего, для детей.

Политика Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.

Политика Путин назвал настораживающими слова о пересмотре минских соглашений Президент России Владимир Путин сообщил, что его насторожили слова украинского коллеги Владимира Зеленского о возможном пересмотре минских соглашений.

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.

Происшествия В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.