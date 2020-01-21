Общество

REGNUMREGNUMПенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.
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с чего всё началось
"Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу (887383-7), размещенному
 в базе законодательной деятельности Госдумы в среду.
Интерфакс12:58

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В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию

Rambler News Service13:58

Пенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

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Газета.Ru13:45

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