Общество
REGNUMПенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.
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с чего всё началось
"Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", - говорится в пояснительной записке к документу (887383-7), размещенному в базе законодательной деятельности Госдумы в среду.Интерфакс12:58
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В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию
Rambler News Service13:58
В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей
Агентство Москвавчера в 04:01
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