Общество

REGNUMREGNUMПенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить

Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.
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с чего всё началось
Авторы внесенного в Госдуму законопроекта
 назвали главной его целью "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", напоминая, что "в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию".
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