Общество
REGNUMПенсионный возраст многодетным отцам в России предложено снизить
Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить518
с чего всё началось
Авторы внесенного в Госдуму законопроекта назвали главной его целью "симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", напоминая, что "в целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию".РИА Новости17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
В России предложили разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию
Rambler News Service13:58
В Госдуму внесен проект о возможности досрочного выхода на пенсию для родителей четырех и более детей
Агентство Москвавчера в 04:01
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 18:31, Ашберн
Футбол
«Ювентус» разгромил «Рому» и вышел в полуфинал кубка Италии
«Ювентус» в рамках 1/16 кубка Италии по футболу с крупным счетом обыграл «Рому». Матч, который состоялся в Турине, завершился со счетом 3:1.
Армия и оружие
Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»
Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
Шоу-бизнес
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов
В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.
Общество
Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался
Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка французской лиги
«ПСЖ» стал вторым финалистом Кубка французской лиги. В полуфинале парижане разгромили в гостях "Реймс" со счетом 3:0.
Политика
Обнародован состав нового правительства
Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Происшествия
На въезде в Долинск лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик
После столкновения машины раскидало по сторонам. Грузовик остался без передней части, кабину смяло со стороны пассажира.
Происшествия
Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился
У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
Политика
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Общество
Жителям Ухани запретят покидать город из-за коронавируса
Китайские власти на время запретили жителям Уханя покидать пределы города из-за вспышки коронавируса.
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении самолета в Калифорнии
Небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту города Корона (штат Калифорния), четверо погибли, сообщила местная пожарная служба в твиттере.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Фигурное катание
Российские фигуристы установили рекорд в короткой программе в парах
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Грина
В Донецке вечером 20 января был убит заместитель командира полка спецназначения Внутренних войск МВД Донецкой народной республики Алексей Кривуля, известный под позывным Грин.
Происшествия
На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
Авто
Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos
Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Гаджеты
Google придумала «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона
Компания Google придумала специальный «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Кино
Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»
Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
«Крест смерти» угрожает доллару
Аналитики Bank of America Merrill Lynch говорят, что доллар сформировал так называемый «Крест смерти» в последний день 2019 года.