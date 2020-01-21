с чего всё началось

Главной целью предложенного законопроекта является симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин. Также отмечается, что исходя из численности многодетных отцов в России на реализацию данного законопроекта может понадобиться более 5,21 млрд рублей.

Армия и оружие Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом» Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.

Шоу-бизнес В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов В Москве скоропостижно скончался актёр Данила Перов – сын Раисы Рязановой и Юрия Перова. Заслуженному артисту России был 51 год.

Политика Обнародован состав нового правительства Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Политика Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.

Кино На майские праздники россияне останутся без голливудского кино Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Экономика Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.

Кино Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.