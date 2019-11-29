В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.

с чего всё началось

Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом соотношения численности пожилых к количеству работающих граждан.

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

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