В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.

с чего всё началось

Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом соотношения численности пожилых к количеству работающих граждан.

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Политика В Севастополе задержали украинскую шпионку В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.

Биатлон Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Политика Климкин предложил украинцам отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсетях предложил объявить бойкот продукции Apple из-за позиции компании по Крыму.

Общество В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.

Шоу-бизнес Гарри проговорился о беременности Меган Маркл Именно Гарри заявлял журналистам о желании иметь минимум двоих детей, а на днях дал им повод строить гипотезы относительно того, как скоро произойдет пополнение.

Происшествия СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".

Экономика У «Осколбанка» отозвали лицензию ЦБ РФ отозвал лицензию у "Осколбанка", зарегистрированного в Старом Осколе. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.