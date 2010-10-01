Общество

КоммерсантъКоммерсантъПенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
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«Ъ»: пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Мой Брянск03:02

«Коммерсантъ»: Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Моя Москва.онлайн02:36

Пенсионная реформа: Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

Свободная Пресса00:21

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Коммерсантъ27 ноября в 17:49
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:38, Ашберн

В Беларуси мужчины живут на пенсии в среднем 7 лет, женщины - 22: пенсионный возраст в итоге сравняют?

КП - Беларусь26 ноября в 15:35
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Футбол

Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»

Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
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Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости вчера в 14:50
Политика

В Севастополе задержали украинскую шпионку

В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
BFM.ru 02:46
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Политика

В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru 02:33
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Футбол

Краснодар — Базель 1:0

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Армия и оружие

Стало известно, сколько новых кораблей получит Черноморский флот

«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Свободная Пресса 01:23
Автоспорт

Латифи заменил Кубицу в «Уильямсе»

Спорт-Экспресс вчера в 02:18
Политика

Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан

Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Inkazan 01:47
Происшествия

В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Известия 01:33
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Экономика

Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов

Чеченская Республика оказалась лидером среди регионов РФ по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
Российская газета 03:04
Происшествия

В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань

Самолет авиакомпании iFly, следовавший по маршруту Уфа — Санья, задержали на 27 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
РБК 01:52
Армия и оружие

Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания

Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Военное обозрение 03:03
Футбол

Джеррард: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»

Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард поддержал защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, который претендует на "Золотой мяч".
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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
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«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»

"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
РИА Новости 03:24
Экономика

Пенсионерам Волгоградской области увеличат пенсию на 900 рублей

В среднем по Волгоградской области размер страховых пенсий увеличится на 900 рублей.
Московский Комсомолец 02:45
Общество

Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Комсомольская правда вчера в 12:21
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
Общество

Дерипаска не верит, что его могли лишить кипрского «золотого паспорта»

Почему власти Кипра должны были лично проинформировать олигарха о том, что его «золотой паспорт» больше недействителен, представитель Дерипаски не уточнил, однако сообщил, что на Кипр давят США - якобы для создания сложностей российскому бизнесу, и «это возмутительно».
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Россия и Украина провели переговоры по газу

Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.
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Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес вчера в 14:02
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Кино

Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»

REGNUM вчера в 14:55
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Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
Политика

Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова

Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .
Pravda.Ru 03:08
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