Общество
КоммерсантъПенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
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В Беларуси мужчины живут на пенсии в среднем 7 лет, женщины - 22: пенсионный возраст в итоге сравняют?
КП - Беларусь26 ноября в 15:35
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Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Напомним, что действующий контракт полузащитника с лондонцами истекает по окончании нынешнего сезона.
Биатлон
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Футбол
Краснодар — Базель 1:0
Армия и оружие
Стало известно, сколько новых кораблей получит Черноморский флот
«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Автоспорт
Латифи заменил Кубицу в «Уильямсе»
Политика
Президент Чехии прокомментировал срыв бизнес-миссии страны в Татарстан
Ранее сообщалось, что МИД Чехии ждет официальных объяснений от РФ, почему чешский самолет не пустили на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва — Казань.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Экономика
Названы регионы-лидеры по объему освоения средств нацпроектов
Чеченская Республика оказалась лидером среди регионов РФ по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
Происшествия
В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Хайнань
Самолет авиакомпании iFly, следовавший по маршруту Уфа — Санья, задержали на 27 часов в аэропорту столицы Башкирии из-за неисправности, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Уфы.
Армия и оружие
Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания
Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
Футбол
Джеррард: «Ван Дейк заслужил „Золотой мяч“»
Наставник "Рейнджерс" Стивен Джеррард поддержал защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, который претендует на "Золотой мяч".
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в латвийский суд ходатайство по спору с «Газпромом»
"Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом".
Экономика
Пенсионерам Волгоградской области увеличат пенсию на 900 рублей
В среднем по Волгоградской области размер страховых пенсий увеличится на 900 рублей.
Общество
Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Общество
Дерипаска не верит, что его могли лишить кипрского «золотого паспорта»
Почему власти Кипра должны были лично проинформировать олигарха о том, что его «золотой паспорт» больше недействителен, представитель Дерипаски не уточнил, однако сообщил, что на Кипр давят США - якобы для создания сложностей российскому бизнесу, и «это возмутительно».
Политика
Россия и Украина провели переговоры по газу
Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.
Общество
Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х
Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Политика
Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова
Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .