Экономика
КоммерсантъПенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ, вызвана ростом соотношения численности пожилых к количеству работающих граждан.
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с чего всё началось
В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.Коммерсантъ27 ноября в 17:49
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В Беларуси мужчины живут на пенсии в среднем 7 лет, женщины - 22: пенсионный возраст в итоге сравняют?
КП - Беларусь26 ноября в 15:35
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