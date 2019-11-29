Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВПенсионный возраст продолжит расти из-за продолжительности жизни

Реформу пенсионного возраста провели 20 из 36 стран входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно принятым решениям к 2060 году он возрастет с 63,8 до 65,9, пишет "Коммерсантъ". Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.
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с чего всё началось

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
Коммерсантъ27 ноября в 17:49

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«Коммерсантъ»: Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Моя Москва.онлайнвчера в 02:36

В развитых странах на пенсию будут выходить все позже — эксперты

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Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

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REGNUMвчера в 07:50

Пенсионная реформа: Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

Свободная Прессавчера в 00:21

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Коммерсантъ27 ноября в 17:49
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РИА Новости вчера в 12:33
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Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
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Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

ТАСС вчера в 12:15
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
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Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Технологии

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Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
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Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

Газета.Ru вчера в 15:19
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Биатлон

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Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
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Экономика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд

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РЕН ТВ вчера в 16:09
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
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Взгляд.ру вчера в 09:29
Общество

Готовы пахать круглосуточно. Влияют ли приезжие на рынок труда области?

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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

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Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
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