В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.

с чего всё началось

Реформу пенсионного возраста провели 20 из 36 стран входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно принятым решениям к 2060 году он возрастет с 63,8 до 65,9, пишет "Коммерсантъ". Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.

Здоровье Доктор Александр Мясников научил бороться с раком с помощью чая Известный российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников подробно разъяснил, как защититься от рака при помощи чая, подробно рассказав о противораковых и противоинсультных свойствах этого всем любимого напитка.

Экономика Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.