Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПенсионный возраст продолжит расти из-за продолжительности жизни

Реформу пенсионного возраста провели 20 из 36 стран входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно принятым решениям к 2060 году он возрастет с 63,8 до 65,9, пишет "Коммерсантъ". Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.
Читать в источнике
Комментировать218
с чего всё началось

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
Коммерсантъ27 ноября в 17:49

Подробнее о событии

Пенсионный возраст не соответствует продолжительности жизни

Neva.Today29 ноября в 08:15

В развитых странах на пенсию будут выходить все позже — эксперты

Красная весна29 ноября в 03:39

Пенсионная реформа: Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

Свободная Пресса29 ноября в 00:21

«Ъ»: пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Мой Брянск29 ноября в 03:02

«Коммерсантъ»: Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Моя Москва.онлайн29 ноября в 02:36

Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России

LentaChel.ru29 ноября в 03:36

Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни

Коммерсантъ27 ноября в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Футбол

Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» заслужили поражение от «Зенита» в матче чемпионата России в воскресенье.
Известия 14:38
Армия и оружие

В России собрали первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Казанский авиационный завод сообщил о завершении сборки первого стратегического бомбардировщика Ту-160М.
Ferra 28 ноября в 12:19
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ 29 ноября в 20:06
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Культура

Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала

О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Культуромания 29 ноября в 09:21
Происшествия

На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка

РИА Новости 11:36
Происшествия

В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком

РИА Новости 13:02
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru вчера в 03:00
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Life.ru 28 ноября в 01:48
Происшествия

Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест

Российская газета 06:32
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Рамблер вчера в 11:20
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Гаджеты

Huawei устроила распродажу смартфонов со скидками до 17 тысяч рублей

Компания Huawei решила присоединиться к распродаже в «серную пятницу» и устроить скидки на свои продукты до 17 тысяч рублей.
iReactor вчера в 03:11
Автоспорт

Даниил Квят: удалось закрыть сезон хорошей гонкой

Вести.Ru 14:58
Происшествия

На Урале после убийства 9-летнего мальчика задержана глава секты

REGNUM 05:47
Происшествия

В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек

Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Коммерсантъ 09:38
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Автоспорт

Леклера не стали дисквалифицировать по итогам Гран-при Абу-Даби

Стюарды Гран-при Абу-Даби не стали дисквалифицировать пилота "Феррари" Шарля Леклера из-за нарушения регламента, сообщает gptoday.net.
РИА Новости 13:41
Общество

Le Monde заявила о победе России над алкоголизмом

Французская газета Le Monde отметила значительное снижение уровня потребления алкоголя в России.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Футбол

Десятки фанатов «Спартака» задержаны накануне матча с «Зенитом»

81 болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва) был задержан полицией в Санкт-Петербурге накануне матча чемпионата России по футболу с местным «Зенитом», 1 декабря сообщает ТАСС.
Красная весна 08:53
Энергетика

Правительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
МонаВиста вчера в 12:31
Футбол

«Динамо» обыграло «Олимпик» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 15:06
Политика

Нетаньяху призвал Европу поддержать санкции США против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал присоединиться к санкционной политике Соединённых Штатов в отношении Ирана, а не «постыдно» пытаться обойти её.
RT на русском 14:13
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Технологии

Российские операторы связи тестируют идентификацию смартфонов по IMEI

Российские операторы связи «Билайн», «Теле2» и «Мегафон» начали подготовку к введению системы идентификации смартфонов по индивидуальным IMEI-кодам.
iReactor 29 ноября в 13:58
Происшествия

На улице Есенина произошло серьезное ДТП

Вечером в воскресенье, 1 декабря, на путепроводе по улице Есенина произошло ДТП.
RZN.info 13:02
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное