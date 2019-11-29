Экономика
Деловое.ТВПенсионный возраст продолжит расти из-за продолжительности жизни
Реформу пенсионного возраста провели 20 из 36 стран входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно принятым решениям к 2060 году он возрастет с 63,8 до 65,9, пишет "Коммерсантъ". Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.
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с чего всё началось
В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.Коммерсантъ27 ноября в 17:49
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«Коммерсантъ»: Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Моя Москва.онлайн29 ноября в 02:36
Пенсионная реформа: Повышать возраст как на Западе, подыхать как в России
Свободная Пресса29 ноября в 00:21
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