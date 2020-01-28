Экономика

ИзвестияИзвестияПенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
Известия16:01

Подробнее о событии

Эксперты спрогнозировали прибавку к пенсии после реформы

News.ru20:16

Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы

URA.Ru16:55

СМИ: Благодаря ГПП пенсии могут вырасти на 30 тысяч рублей

Life.ru19:18

«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

ТАСС18:15

В России рассчитали прибавку к пенсии по гарантированному пенсионному плану

REGNUM18:12

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Известия19:12

Определены размеры прибавки к пенсии по ГПП в России

РЕН ТВ20:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером

iReactor 17:18
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru 09:08
Шоу-бизнес

Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу

В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Взгляд.ру 20:18
Происшествия

В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка

В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.
Евразия Daily 08:43
Общество

В Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса

В Пекине зарегистрировали первый случай смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Piter.tv 12:45
Общество

Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
RT на русском 03:10
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Шоу-бизнес

Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой

Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
News.ru 18:19
Экономика

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

РИА Новости 20:08
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой оценил ее натуральную грудь

"Мой муж очень доволен новой грудью", — отметила Лера.
Народные новости вчера в 23:27
Кино

Джим Керри рассказал, на каком условии снимается в сиквеле «Маски»

РИА Новости 19:54
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Политика

Официальный Токио знает о задержании в России японского журналиста

МИД Японии знает о задержании в России японского журналиста, но воздерживается от разглашения подробностей по этому вопросу.
РИА Новости 22:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Политика

Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 20:17
Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 09:37
Технологии

Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 00:53
Политика

Более 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта

Около 277 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республики получили российское гражданство в 2019 года, заявила глава управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова газете «Известия».
REGNUM 20:26
Футбол

Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты

Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
ИА Запад24 05:00
Политика

Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
ТАСС 16:39
Гаджеты

Скоро WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах

Что касается количества пользователей, которые должны одуматься, то для iOS 8 – это 0,25%, для Android 2.3 – это сотые доли процента, но из-за распространенности устройств на этой платформе, речь может идти о миллионе человек.
The GEEK 05:07
Политика

Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

RT на русском вчера в 13:07
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса

Если обращение к врачам последовало уже в России, нужно предоставить медикам сведения о времени и конкретном месте пребывания в Китае, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 25 января в 20:10
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное