Экономика

ИзвестияИзвестияПенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать715
с чего всё началось

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

РИА Новости01:08

Определены размеры прибавки к пенсии по ГПП в России

РЕН ТВвчера в 20:01

Эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Известиявчера в 19:12

«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

ТАССвчера в 18:15

В России рассчитали прибавку к пенсии по гарантированному пенсионному плану

REGNUMвчера в 18:12

СМИ: Благодаря ГПП пенсии могут вырасти на 30 тысяч рублей

Life.ruвчера в 19:18

Аналитики посчитали прибавку к пенсии, которую будут платить россиянам после новой реформы

URA.Ruвчера в 16:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru 00:30
Путешествия

В АТОР рассказали, куда туристы едут вместо Китая

В АТОР напомнили, что путешественники, у которых на руках тур на остров Хайнань с вылетом после 26 января, могут аннулировать путевку или перебронировать ее на другое направление.
Москва 24 01:40
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости вчера в 08:16
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес

Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой рассказал о своей болезни

Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
Вечерний курьер вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Знакомые рассказали о спившейся и желающей умереть Ирине Отиевой

Московский Комсомолец вчера в 11:46
Теннис

Федерер в пяти сетах добыл путевку в полуфинал Australian Open

В полуфинале Федерер оспорит путевку в решающий матч Australian Open с победителем матча Новак Джокович – Милош Раонич.
Вести.Ru 03:25
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу

Lenta.ru 02:51
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Общество

Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Константину Котову

Конституционный суд (КС) потребовал пересмотреть приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса).
Ведомости вчера в 12:45
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьеве детей не знала о сложившейся ситуации

Говорит Москва вчера в 00:16
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Футбол

Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в «Зените»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскрыл зарплату нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Российская газета 03:05
Общество

Владимир Соловьев заплакал во время эфира

URA.Ru 01:39
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, якобы пропавшая в мексиканском Канкуне, нашлась. Она заявила, что уезжала в джунгли, чтобы набраться сил.
Вести ФМ 01:29
Общество

Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10%

Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 00:33
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

Мясников рассказал, что такие же вспышки коронавируса в Китае были зафиксированы в 2000-х годах. На тот момент заразились около 300 человек.
RuNews24.ru 01:16
Кино

Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

КиноПоиск 03:10
Здоровье

В Госдуме предложили регулировать оборот всех курительных устройств

Поправки ко второму чтению законопроекта уже внесены в Госдуму.
Mockva.ru 02:59
Экономика

Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам

Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
РИА Новости вчера в 01:25
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
РИА Новости 00:42
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском 00:14
Фигурное катание

В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ

Газета.Ru 26 января в 23:20
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

Коммерсантъ вчера в 21:24
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное