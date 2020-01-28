Экономика

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Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
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URA.Ruвчера в 16:55
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
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Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
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Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») в отношении 57-летнего жителя села Харламово Таврического района.
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Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом

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Телегину достанется дом, который строила Пелагея

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По факту гибели двух подростков в Оренбуржье возбудили уголовное дело

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Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
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Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
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Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

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