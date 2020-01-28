Экономика
ИзвестияПенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить1127
с чего всё началось
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Футбол
Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей
Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Общество
200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
Антарктида была открыта 28 января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Общество
Нарышкин рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Происшествия
Шутник из Омской области поджег другу половые органы
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») в отношении 57-летнего жителя села Харламово Таврического района.
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Общество
В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД
Хоккей
СКА обыграл нижегородское «Торпедо» в матче КХЛ
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных
Компания «Красное и Белое» ведет проверку в связи с сообщениями об утечке данных пользователей программы лояльности, сообщил РБК представитель сети алкомаркетов.
Экономика
Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание
Туроператоры объяснили, как в Турции в 2020 году будет взиматься налог на проживание с организованных и самостоятельных туристов, сообщает АТОР.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Шоу-бизнес
Телегину достанется дом, который строила Пелагея
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Пелагея поделилась подробностями развода с хоккеистом Телегиным.
Происшествия
По факту гибели двух подростков в Оренбуржье возбудили уголовное дело
В Оренбургской области после доследственной проверки по факту гибели двух 13-летних мальчиков в Гайском городском округе возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновили до Android 10
Китайский производитель смартфонов Huawei начал распространять новую прошивку для еще четырех моделей собственных смартфонов.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Футбол
«Рубин» отменил матч с «Динамо» на сборах
Изначально было запланировано, что встреча состоится 17 февраля. Вместо нее «Рубин» сыграет два матча.
Гаджеты
На старых смартфонах с февраля отключится WhatsApp
Разработчики отмечают, что WhatsApp отключится у пользователей с операционными системами Android 2.3.7 и iOS 8, а также более старыми версиями.