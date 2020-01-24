Экономика

ИзвестияИзвестияПенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
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Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
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