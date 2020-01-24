Экономика
ИзвестияПенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей.
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Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
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Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Здоровье
Группа ученых дала неутешительный прогноз по коронавирусу
Авторами исследования «Новый коронавирус 2019-nCoV: ранняя оценка эпидемиологических показателей и прогнозы эпидемии» стали пять ученых из Ланкастерской медицинской школы при Ланкастерском университете (Великобритания), Университета Флориды (США) и Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания).
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
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В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Политика
Мишустин назначил главу государственной мусорной компании
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу государственной мусорной компании «Российский экологический оператор».
Хоккей
«Спартак» обыграл «Куньлунь» и обошел «Динамо» в таблице КХЛ
Кино
«1917» Сэма Мендеса выйдет в прокат 30 января
«1917» претендует на «Оскар» в десяти номинациях.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Авто
В России отзывают 82 тысячи пожароопасных Toyota и Lexus
Автопроизводитель Toyota отзывает с российского рынка 82 641 автомобиль, проданный с декабря 2015 года по настоящее время.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко располнела и сильно постарела
Знаменитая российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в культовом сериале «Сваты», разочаровала поклонников.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
«Я здесь главный»: сумасшедший поляк напал на российский грузовик
Как сообщает Gorzowianin, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 января, в центре города Стшельцы Краеньские Мужчина остановил грузовик DAF, после чего начал бить в лобовое стекло автомобиля дорожным знаком.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Общество
Раскрыт вероятный источник нового коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Политика
Иссахар попросила Путина о помиловании
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что 26-летний блогер Давид Манукян сделал предложение 34-летней Ольге Бузовой во время отдыха в Таиланде.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения
На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
Экономика
ЦБ назвал регионы, где чаще всего мошенничают с ОСАГО
Центробанк России определил регионы с наибольшим риском мошеннических действий по ОСАГО.