Экономика

Суть событийСуть событийПенсия неработающих пенсионеров повышается с 1 января

Пенсионный фонд России в 2020 году повышает размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров. Увеличение составит в среднем на 1 тысячу рублей. С 1 января наступающего года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6 процента.
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