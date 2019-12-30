Экономика
Суть событийПенсия неработающих пенсионеров повышается с 1 января
Пенсионный фонд России в 2020 году повышает размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров. Увеличение составит в среднем на 1 тысячу рублей. С 1 января наступающего года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6 процента.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
Экономике под хвост. Как поведут себя в следующем году цены и доходы
Аргументы и Факты29.12.19 в 16:02
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Иными словами, нужно будет просто перетерпеть весеннюю часть чемпионата, разумеется, стараясь свести к минимуму судейские ошибки и скандалы, а качественного улучшения работы арбитров реально ожидать только к началу следующего сезона, то есть через полгода.
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Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
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