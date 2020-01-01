Экономика
Суть событийПенсия неработающих пенсионеров повышается с 1 января
Пенсионный фонд России в 2020 году повышает размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров. Увеличение составит в среднем на 1 тысячу рублей. С 1 января наступающего года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6 процента.
Читать в источнике
Оценить329
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Энергетика
В УФАС рассказали, почему в Амурской области выросли цены на бензин
Стоимость бензина в Амурской области в ноябре выросла из-за повышения закупочных цен.
Технологии
Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену
Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке с поста президента
Борис Ельцин мотивировал свой уход тем, что в 2000 год Россия должна войти с новыми политиками.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Композитор Юрий Лоза ответил на негатив в адрес певицы Аллы Пугачевой, которую раскритиковал музыкальный критик Сергей Соседов.
Политика
США подпишут первую фазу торговой сделки с Китаем 15 января
США и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения. Об этом сообщил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Экономика
Топ-20 самых дивидендных акций
Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Происшествия
МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе
Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Космос
На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса
Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на прихожан синагоги в Нью-Йорке
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на прихожан синагоги в районе Монси в Нью-Йорке.
Спорт
Ласицкене отказалась встречаться с руководством ВФЛА
Легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не станет встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Авто
В России назвали самые популярные кроссоверы стоимостью 4-5 млн рублей
За основу бралась средняя цена от 4 до 5 млн. рублей.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Общество
Назван возможный автор сообщений о минировании
Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Гаджеты
В РФ начались продажи бюджетного смартфона Digma City 653
Политика
Помпео: США надеются, что власти КНДР выберут путь мира, а не войны
Вашингтон в свете заявлений КНДР о готовности представить новое стратегическое вооружение рассчитывает, что Пхеньян не станет предпринимать шаги, которые могут привести к конфликту.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Общество
Сахалинцы отпраздновали Новый год
Происшествия
Жители Углегорского и Охинского районов сообщают об отключениях света
Некоторые жители Углегорска новогоднюю ночь провели без света. Об этом сообщает соавтор ИА Sakh.com.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна России
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Ожидается, что кредитные организации также начнут взимать плату со своих клиентов за осуществление быстрых переводов по номеру телефона или другим параметрам.
Шоу-бизнес