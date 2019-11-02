Экономика
Молодой коммунарПенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ
Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. В соответствии с документом, граждане смогут открывать специальные счета, чтобы копить на пенсию самостоятельно, отчисляя для этого часть зарплаты.
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Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна
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