Экономика

Молодой коммунарМолодой коммунарПенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ

Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. В соответствии с документом, граждане смогут открывать специальные счета, чтобы копить на пенсию самостоятельно, отчисляя для этого часть зарплаты.
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