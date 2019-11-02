Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. В соответствии с документом, граждане смогут открывать специальные счета, чтобы копить на пенсию самостоятельно, отчисляя для этого часть зарплаты.

Происшествия В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты» Сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что 60 работников петербургского отделения торговой сети «Лента» оказались на амбулаторном лечении из-за отравления.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Экономика «Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

Происшествия В Приморье нашли мертвыми двух детей В селе Летно-Хвалынское Спасского района Приморья нашли мертвыми двух детей - семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку.

Общество В Госдуме предлагают разрешить тратить пенсионные накопления на жилье Депутаты Госдумы планируют внести поправки в законопроект о гарантированном пенсионном продукте и разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов тратить накопления в том числе на улучшения жилья.

Космос В США испытали новейший космический корабль Starliner На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Общество Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.