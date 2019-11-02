Экономика
Молодой коммунарПенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ
Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. В соответствии с документом, граждане смогут открывать специальные счета, чтобы копить на пенсию самостоятельно, отчисляя для этого часть зарплаты.
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Как подключиться к новой пенсионной системе, чтобы не остаться без выплат
MagadanMedia.ru02 ноября в 03:00
В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Мой Брянск02 ноября в 05:18
Лучшее за неделю: что будет с пенсионными накоплениями и как получить максимум от вкладов
Банки.ру02 ноября в 02:00
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В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
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