Экономика
Молодой коммунарПенсиями туляков озаботились Минфин и ЦБ РФ
Минфин и ЦБ подготовили законопроект, предусматривающий создание новой системы добровольных пенсионных накоплений — гарантированного пенсионного плана. В соответствии с документом, граждане смогут открывать специальные счета, чтобы копить на пенсию самостоятельно, отчисляя для этого часть зарплаты.
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В Центробанке рассказали о факторах успеха новой системы пенсионных накоплений
Мой Брянск02 ноября в 05:18
Как подключиться к новой пенсионной системе, чтобы не остаться без выплат
MagadanMedia.ru02 ноября в 03:00
Лучшее за неделю: что будет с пенсионными накоплениями и как получить максимум от вкладов
Банки.ру02 ноября в 02:00
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Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
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Российская газета вчера в 23:07
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РИА Новости вчера в 15:20
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Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
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Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
REGNUM вчера в 22:37
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В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
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Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
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Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
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Пропавший молодой человек с аутизмом найден мёртвым в Челябинске
Напомним, молодой человек, страдающий аутизмом, потерялся две недели назад на парковке строительного рынка «Перекресток».
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Московский Комсомолец 03 ноября в 13:02
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РБК вчера в 21:19
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РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
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