Пентагон подтвердил, что Иран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке. Как сообщил помощник министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман, было выпущено более десятка ракет по двум военным объектам.

Пентагон: Иран нанес удар по двум военным базам США в Ираке

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