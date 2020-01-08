Армия и оружие
КоммерсантъПентагон: Иран нанес удар по двум военным базам США в Ираке
Пентагон подтвердил, что Иран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке. Как сообщил помощник министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман, было выпущено более десятка ракет по двум военным объектам.
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Суд над Сергеем Ковалевым перенесли во второй раз
Происшествия
177 человек было на борту разбившегося в Иране Boeing
На борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в аэропорту Тегерана, находилось 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Происшествия
Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ
Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
Армия и оружие
Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США
Ранее сообщалось, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Армия и оружие
Британские корабли снова отправятся в Ормузский пролив
Следует отметить, что в декабре 2019 года власти Великобритании сообщали, что сопровождение судов британскими ВМС в Ормузском проливе завершено.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Армия и оружие
В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан
Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
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Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Словакии может перейти в российский клуб
Футбол
«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара
На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Армия и оружие
В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
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Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
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Nokia 6.1 Plus получил Android 10
Месяц назад HMD Global объявила о начале распространения стабильной версии операционной системы Android 10 для смартфона Nokia 7.1.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Общество
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году
Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Происшествия
В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе
В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался возвращаться на сцену
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
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«Шальке» предложил «Ростову» 15 млн евро за Шомуродова
Как сообщает GoSport.uz, гельзенкирхенцы уже сделали предложение ростовчанам. «Шальке» оценивает форварда сборной Узбекистана в 15 млн евро.