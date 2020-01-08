Армия и оружие
RT на русскомТрамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.
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Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Происшествия
На Украине возбудили уголовное дело после авиакатастрофы в Иране
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Происшествия
Все люди на борту упавшего в Иране украинского самолета погибли
Стало известно о гибели всех людей, находившихся на борту упавшего в Иране украинского самолета.
Происшествия
В Тегеране разбился украинский лайнер – погибли 180 человек
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Футбол
«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Гаджеты
Samsung показала свой первый SSD с интерфейсом PCIe 4.0. И он очень быстрый
Скорость чтения заявлена равной 6500 МБ/с, записи — 5000 МБ/с, и это чуть выше, чем у большинства других уже вышедших SSD с интерфейсом PCIe 4.0.
Происшествия
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Происшествия
Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
Энергетика
Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году
Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки.
Футбол
Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»
Общество
Украина приостановила полёты над Ираном до завершения расследования крушения Boeing
Гончарук добавил, что украинские эксперты должны принять участие в расследовании крушения.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Шоу-бизнес
Волочкова шокировала россиян очередной фотографией в купальнике
На снимке Волочкова позирует на пляже. На балерине купальник, который меньше, чем должен быть.
Армия и оружие
В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Гаджеты
Появились первые тесты десятиядерного процессора Intel на новом сокете
Компания Intel пока не представила настольные процессоры Comet Lake.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Музыка
Ольга Бузова анонсировала масштабные гастроли
Ольга Бузова поделилась с корреспондентами издания «Аргументы и факты» планами на 2020 год.
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Здоровье
Депздрав рассказал о рисках посещения бани в нетрезвом виде
Главный внештатный специалист московского Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о рисках, которые могут возникнуть при посещении бани в нетрезвом виде, сообщает Агентство городских новостей «Москва».