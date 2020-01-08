Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке. «Всё в порядке», — написал Трамп в Twitter.

Общество Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.

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