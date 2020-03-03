Армия и оружие
Газета.RuПентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия и Вашингтон не может смириться с этой ситуацией, заявили в Пентагоне. Американские военные подчеркнули, что сейчас США работают над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования.
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США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации.
с чего всё началось
По словам помощника директора по гиперзвуковым разработкам Майка Уайта, Вашингтон в своё время решил отказаться от применения таких технологий в новых системах вооружений, сделав ставку на другие составляющие.RT на русскомвчера в 13:04
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Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Московский Комсомолец02 марта в 18:17
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