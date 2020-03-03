с чего всё началось

США были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Россия и Китай такое решение приняли еще несколько лет назад... Мы не можем смириться с существованием такой ситуации.

Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия и Вашингтон не может смириться с этой ситуацией, заявили в Пентагоне. Американские военные подчеркнули, что сейчас США работают над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования.

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Гаджеты «МегаФон» продаст смарт-часы по трейд-ин Компания «МегаФон» запустила программу трейд-ин для «умных» часов в своей розничной сети: теперь покупатели смогут сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

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Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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