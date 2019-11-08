Армия и оружие
Газета.RuПентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию
Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что в связи с развитием технологий создания гиперзвукового оружия в России Соединенные Штаты Америки отстали в этой области.
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Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
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О воссоединении Владимира Кузьмина с бывшей женой, 37-летней Екатериной Трофимовой, стало известно после того, как на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" артист опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлен с экс-супругой.
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Все идет по плану
Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".
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Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Сбербанк снизил ипотечные ставки на жильё в новостройках
О снижении ставок по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках сообщили 7 ноября в пресс-службе Сбербанка.
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Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
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