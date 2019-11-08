Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что в связи с развитием технологий создания гиперзвукового оружия в России Соединенные Штаты Америки отстали в этой области.

Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

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