Официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что в связи с развитием технологий создания гиперзвукового оружия в России Соединенные Штаты Америки отстали в этой области.

Пентагон: США признали отставание от России по гиперзвуковому оружию

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.

Общество Друга Кокорина и Мамаева освободили Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.

Авто Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.

Происшествия Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.

Шоу-бизнес На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Здоровье Опрос: две трети россиян продолжают ходить на работу с ОРВИ Две трети жителей России при заболевании ОРВИ не открывают больничный и продолжают работать.

Происшествия Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.

Происшествия Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.

Футбол Футболисты столичного ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы Игра столичного ЦСКА вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы принесла команде первое очко.

Кино Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.

Общество Москвичам предсказали «вишневую» зиму Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Транспорт Штрафы переводят на иностранный язык Полицейский план предполагает, что к 15 декабря МВД, Минтранс, ФТС, РСА определят и утвердят перечень сведений о владельцах машин с иностранными номерами (включая данные полисов ОСАГО и «гринкарт»), необходимых для эффективной работы ГИБДД.