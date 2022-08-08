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Пентагон: США выделят Украине системы NASAMS в ближайшие месяцы

Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон выделит Киеву зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
RT на русском
В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS специальные противорадарные ракеты.
РИА Новости
NASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.
Взгляд.ру
NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
Взгляд.ру

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В Пентагоне заявили о передаче Украине ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы
Газета.Ru15:26
Замглавы Пентагона Каль: Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцы
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