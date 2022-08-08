RT на русскомПентагон: США выделят Украине системы NASAMS в ближайшие месяцыЗамминистра обороны США Колин Каль заявил, что Вашингтон выделит Киеву зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.RT на русскомВ конце июля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Киев рассчитывает получить от США вместе с реактивными системами залпового огня HIMARS специальные противорадарные ракеты.РИА НовостиNASAMS станет первой современной западной системой ПВО среднего радиуса действия, которую получит Украина.Взгляд.руNASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.Взгляд.руЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРамблерФАНПрофильПолитика СегодняРосбалтПодробнее о событииВ Пентагоне заявили о передаче Украине ЗРК NASAMS в ближайшие месяцыГазета.Ru15:26Замглавы Пентагона Каль: Украина получит ЗРК NASAMS в ближайшие месяцыРИА Новости14:15Самое цитируемоеВ Пентагоне заявили о получении Украиной комплексов NASAMS в ближайшие месяцыВзгляд.ру14:50Замглавы Пентагона Каль сообщил о поставках ВВС Украины противорадарных ракетРИА Новости14:59Замглавы Минобороны Каль: Украине передадут ЗРК NASAMS в ближайшие месяцыРадио Sputnik14:31Замглавы Пентагона Каль заявил, что Украина получит ПЗРК NASAMS в ближайшие месяцыLenta.ru14:26Пентагон: США снабжают Киев противорадиолокационными ракетамиОбщественная служба новостей15:18Пентагон: США выделят Украине системы NASAMS в ближайшие месяцыRT на русском14:36Показать ещёОценить167Поделиться