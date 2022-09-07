Китайский юань, дирхам ОАЭ и некоторые другие валюты дружественных стран заменят "токсичные" доллар и евро при девалютизации российского банковского сектора, рассказал в беседе с РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее глава украинского "Энергоатома" Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.
Призывы «Канадского украинского конгресса» (Ukrainian Canadian Congress, внесен Минюстом России в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для газопровода «Северный поток» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев.