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Пентагон: Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украина получила от государств Запада в рамках поставок оружия в том числе противокорабельные ракеты Harpoon ("Гарпун"), которые США смонтировали на автомобильной платформе.
ТАСС
Министр обороны США Ллойд Остин 23 мая публично объявил о том, что противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним передает Украине Дания.
ТАСС
В частности, Дания должна была передать Киеву ракеты «Гарпун» и пусковые установки к ним.
Коммерсантъ
Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам.
ТАСС

Подробнее о событии

США передали Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» на автомобильной платформе
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