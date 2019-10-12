Армия и оружие
ИнтерфаксПентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
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Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
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Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
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«Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»
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Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) поставили охрану у могилы первого главы ДНР Александра Захарченко.
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В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
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Результатом травмы стало то, что важный матч Россия-Шотландия семье пришлось смотреть не на стадионе, а дома, по телевизору.
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Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
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Актёр Роберт Форстер умер в США
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Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
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Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
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Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
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Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra
Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
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Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.