Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Отмечается, что военачальник изучал РФ, свободно владеет русским, итальянским и французским языками, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.