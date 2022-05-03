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Пентагон: американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
РИА Новости
Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.
РИА Новости
Уточняется, что Каволи сменит генерала США Тода Уолтерса.
Московский Комсомолец
Отмечается, что военачальник изучал РФ, свободно владеет русским, итальянским и французским языками, имеет научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
ТК Звезда

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Байден назначил новым главнокомандующим НАТО в Европе специалиста по России Кристофера Каволи
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Пентагон: американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
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Новым главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал Кристофер Каволи
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