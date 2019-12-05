Армия и оружие
RuNews24.ruWSJ: США планируют перебросить солдат и корабли на Ближний Восток
По информации Wall Street Journal, который ссылается на должностных лиц США, американский лидер Дональд Трамп примет решение по вопросу увеличению своего военного присутствия на Ближнем Востоке до конца года.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа может отправить 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для "противостояния Ирану", об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.Life.ru04 декабря в 18:25
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Коммерсантъвчера в 22:50
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