с чего всё началось

По информации Wall Street Journal, который ссылается на должностных лиц США, американский лидер Дональд Трамп примет решение по вопросу увеличению своего военного присутствия на Ближнем Востоке до конца года.

WSJ: США планируют перебросить солдат и корабли на Ближний Восток

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Общество США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

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Политика Медведев предупредил о последствиях протестов Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия В Челябинске маршрутка протаранила остановку В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.