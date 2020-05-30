Армия и оружие
ИА Красная ВеснаПентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Здоровье
В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше
На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.
ПолитСиб.Ру 01:45
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Политика
Шрёдер считает, что санкции в условиях пандемии следует пересмотреть
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годы) считает введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
ТАСС 01:18
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
Политика
В ДНР обвинили Украину в намерении сорвать минские соглашения
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев пытается сорвать минские соглашения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:49
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Политика
Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Тарзан нашел работу по «половой специальности»
Профиль вчера в 04:27
Общество
Роспотребнадзор обозначил условия для открытия храмов
Роспотребнадзор разработал рекомендации по постепенному открытию религиозных учреждений, чтобы совершать богослужения, таинства и церемонии.
МедиаПоток вчера в 11:13
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Общество
На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко
Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии.
Асылыкуль 03:07
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Гаджеты
Xiaomi покупателям нового Mi Note 10 Lite дарит Redmi 8A в России
Газета DAILY 28 мая в 14:06
Футбол
Футбольные лиги в России могут быть переименованы
Существующие ныне названия трех футбольных дивизионов чемпионата России могут быть переименованы.
Вести.Ru 05:45
Политика
Что должна сделать Украина для новой встречи в «нормандском формате». МИД ФРГ назвал условия
Берлин испытывает желание провести новый саммит по Украине в "нормандском формате", однако сначала необходимо достичь прогресса по некоторым пунктам, сказала официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар 29 мая "Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", — приводит ее слова "Интерфакс".
Украина.ру вчера в 08:00
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Здоровье
Москва направила две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области
Две бригады врачей выехали из Москвы в Псковскую и Владимирскую области для помощи в работе с зараженными коронавирусом.
ТАСС 03:47