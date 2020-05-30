В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.

Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис

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