Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВПентагон и Госдеп спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции

Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot. Ранее с просьбой установить комплексы вдоль границ с Сирией обратилась Анкара. Источники газеты Politico сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы.
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с чего всё началось
В министерстве обороны США считают «безрассудным» удовлетворение просьбы Турции о размещении на границе этой страны с Сирией американских ракетных комплексов Patriot, сообщила газета Politico
 со ссылкой на четыре источника.
Коммерсантъвчера в 21:48

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Politico: Пентагон против размещения Patriot в Турции

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Пентагон не одобряет идею Госдепа о размещении в Турции ЗРК Patriot — СМИ

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Politico: Пентагон отвергает призыв Госдепа разместить на границе Сирии и Турции ЗРК Patriot

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Politico: Пентагон не согласен с инициативой Госдепартамента разместить Patriot в Турции

ТАССвчера в 20:45
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Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
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