Армия и оружие
Деловое.ТВПентагон и Госдеп спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции
Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot. Ранее с просьбой установить комплексы вдоль границ с Сирией обратилась Анкара. Источники газеты Politico сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы.
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В министерстве обороны США считают «безрассудным» удовлетворение просьбы Турции о размещении на границе этой страны с Сирией американских ракетных комплексов Patriot, сообщила газета Politico со ссылкой на четыре источника.Коммерсантъвчера в 21:48
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Politico: Пентагон отвергает призыв Госдепа разместить на границе Сирии и Турции ЗРК Patriot
Коммерсантъвчера в 21:48
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:48, Ашберн
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