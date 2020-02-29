с чего всё началось

Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot. Ранее с просьбой установить комплексы вдоль границ с Сирией обратилась Анкара. Источники газеты Politico сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы.

Пентагон и Госдеп спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции

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Экономика СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».