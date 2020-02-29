с чего всё началось

Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot. Ранее с просьбой установить комплексы вдоль границ с Сирией обратилась Анкара. Источники газеты Politico сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы.

Пентагон и Госдеп спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Происшествия На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

Экономика СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Украина не станет праздновать День Победы 9 мая Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".

Армия и оружие США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Космос На Марсе впервые обнаружили сейсмическую активность Автоматическая межпланетная станция InSight, которая работает на поверхности Марса с конца 2018 года, уже передала в NASA много новой полезной информации о Красной планете.

Культура 6-я рота. Как и положено воинам, они просто сражались до конца С вечера 29 февраля и до утра 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт—Сельментаузе.

Космос Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.

Здоровье В правительстве посоветовали меры профилактики заражения коронавирусом Просьба соблюдать все профилактические меры предосторожности, в случае проявления каких-то признаков простуды – обращайтесь в медорганизацию по месту жительства, – сообщила вице-премьер.

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Общество Порошенко пристыдил президента Украины за неэффективную соцполитику Бывший глава государства выразил недовольство решениями текущего правительства по пенсионным выплатам Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал работу правительства государства и сравнил ее с работой собственной команды.