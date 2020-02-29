Армия и оружие

Деловое.ТВДеловое.ТВПентагон и Госдеп спорят о размещении ЗРК Patriot в Турции

Пентагон и Госдеп США обсуждают целесообразность размещения в Турции ЗРК Patriot. Ранее с просьбой установить комплексы вдоль границ с Сирией обратилась Анкара. Источники газеты Politico сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы.
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с чего всё началось
В министерстве обороны США считают «безрассудным» удовлетворение просьбы Турции о размещении на границе этой страны с Сирией американских ракетных комплексов Patriot, сообщила газета Politico
 со ссылкой на четыре источника.
Коммерсантъвчера в 21:48

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Politico: Пентагон против размещения Patriot в Турции

Газета.Ru05:19

Politico: Пентагон не согласен с инициативой Госдепартамента разместить Patriot в Турции

ТАССвчера в 20:45

Politico: Пентагон отвергает призыв Госдепа разместить на границе Сирии и Турции ЗРК Patriot

Коммерсантъвчера в 21:48

Пентагон не одобряет идею Госдепа о размещении в Турции ЗРК Patriot — СМИ

REGNUMвчера в 21:40

Пентагон и Госдеп поспорили о ЗРК Patriot в Турции

Взгляд.рувчера в 20:55

Patriot раздора: турецкий вопрос рассорил Госдеп и Пентагон

РЕН ТВвчера в 20:52

Пентагон и Госдеп спорят о необходимости размещения Patriot в Турции

Известиявчера в 22:13
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:42, Ашберн
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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 13:26
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На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
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RT на русском 04:37
Происшествия

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Политика

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Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
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На ковровой дорожке Чехова предстала в вечернем наряде.
Телепрограмма 27 февраля в 18:26
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В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
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Происшествия

Жителям российского села показали на Масленицу гей-порно

Lenta.ru 04:00
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Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News вчера в 10:26
Политика

В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады

Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов.
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Напомним, что Epic Games дарит игру каждую неделю.
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На Марсе впервые обнаружили сейсмическую активность

Автоматическая межпланетная станция InSight, которая работает на поверхности Марса с конца 2018 года, уже передала в NASA много новой полезной информации о Красной планете.
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Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.
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В правительстве посоветовали меры профилактики заражения коронавирусом

Просьба соблюдать все профилактические меры предосторожности, в случае проявления каких-то признаков простуды – обращайтесь в медорганизацию по месту жительства, – сообщила вице-премьер.
Солидарность вчера в 10:26
Общество

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге у станции метро «Горьковская» начался марш памяти Бориса Немцова.
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Во Франции вручили кинопремию «Сезар»

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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Лжесотрудник ФСБ, предлагавший за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики, задержан в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
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Нападающий московского "Динамо" Сильвестр Игбун охарактеризовал главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко, знакомого ему по совместной работе в "Уфе".
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«Крылья» упустили победу над «Оренбургом» на последней минуте

Волга Ньюс вчера в 12:32
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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
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