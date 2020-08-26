Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Ранее сегодня издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
РБК

Пентагон обсудил с Генштабом России столкновение военных с патрулем в САР

РБК17:22
ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ

ТАССвчера в 15:06
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

РИА Новостивчера в 15:41
Lenta.ru

Генералы России и США поговорили по телефону после столкновения патрулей в Сирии

Lenta.ruвчера в 15:25
Комсомольская правда

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Комсомольская правдавчера в 15:23
Интерфакс

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Интерфаксвчера в 15:16
RT на русском

Герасимов провёл переговоры с главой генштаба США

RT на русскомвчера в 15:52

Основой газомоторной инфраструктуры станет отечественное оборудование

При строительстве новой газомоторной инфраструктуры будет использоваться преимущественно отечественное оборудование, сказал вице-премьер Юрий Борисов после церемонии запуска малотоннажного СПГ-завода компании "Новатэк".
Российская газетавчера в 08:14
5

Новосибирской области выделили ещё 800 млн руб. на выплаты семьям с детьми

«На ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей от трёх до семи лет Новосибирской области выделяется дополнительно из резервного фонда правительства России 804,8 млн рублей, таким образом общая сумма поддержки из резервного фонда составит 2 млрд 448 млн рублей», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.
REGNUM23:37
1

Пенс дал согласие баллотироваться в вице-президенты США

Вице-президент США Майкл Помпео на съезде Республиканской партии США, прошедшей в Форте-Макгенри в Балтиморе (штат Мэриленд), дал официальное согласие на участие в предстоящих в США в ноябре выборах в качестве кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии.
РБК23:47

Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны ЕС готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом страны Александром Лукашенко, однако он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.
Известия19:39
111

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
353

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
129

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.
РИА Новости23:21
73

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
533