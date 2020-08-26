Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Ранее сегодня издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.