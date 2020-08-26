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Ведомости
Ведомости

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Ранее сегодня издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
РБК

Пентагон обсудил с Генштабом России столкновение военных с патрулем в САР

РБК17:22
RT на русском

Герасимов провёл переговоры с главой генштаба США

RT на русскомвчера в 15:52
ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ

ТАССвчера в 15:06
Lenta.ru

Генералы России и США поговорили по телефону после столкновения патрулей в Сирии

Lenta.ruвчера в 15:25
Комсомольская правда

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Комсомольская правдавчера в 15:23
Интерфакс

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Интерфаксвчера в 15:16
РИА Новости

Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии

РИА Новостивчера в 15:41

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Ведомостивчера в 09:57
2,9K

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Lada 4x4 признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Эксперты известного британского издания Autocar, посвященного автомобилям, назвали российский внедорожник Lada "Нива" и седан "ВАЗ-2105" одними из самых "долгоживущих", включив их в список из 35 проверенных временем моделей.
32CARS.ru23:10
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2K

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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Омский Роспотребнадзор настаивает на продлении некоторых ограничений

«Если штаб сочтёт эпидситуацию благоприятной, и решением губернатора эти объекты будут открыты, Роспотребнадзор будет контролировать качество исполнения профилактических противоэпидемических мер», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.
АиФ Омск00:01

В Нижнем Тагиле из мехового магазина украли 107 шуб и сейф с деньгами

Всех, кто знает что-либо о краже или людях, которые предлагают приобрести дешевые шубы, просят сообщать информацию по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 (круглосуточно, анонимно), либо звонить в дежурную часть полиции Нижнего Тагила по номеру 8 (3435) 47-70-02.
Российская газета00:47
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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