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Ведомости

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Пентагон связался с Минобороны России на фоне инцидента в Сирии

Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
РИА Новости15:41
Подробнее о событии
RT на русском

Герасимов провёл переговоры с главой генштаба США

RT на русском15:52
Известия

Состоялись переговоры начальников штабов ВС России и США

Известия15:49
ТАСС

Глава Комитета начштабов ВС США провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ

ТАСС15:06
Lenta.ru

Генералы России и США поговорили по телефону после столкновения патрулей в Сирии

Lenta.ru15:25
Комсомольская правда

Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор

Комсомольская правда15:23
Интерфакс

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Интерфакс15:16
РИА Новости

Пентагон связался с Минобороны России на фоне инцидента в Сирии

РИА Новости15:41

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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