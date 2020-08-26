Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
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Ранее сегодня издание Politico и ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что четверо американских солдат получили травмы после инцидента с российским военным конвоем в Сирии. Официально в Пентагоне эту информацию пока не подтвердили.В источнике
С чего всё началось
Пентагон и Минобороны России обсудили инцидент с военными в Сирии
Ранее СМИ писали, что на северо-востоке Сирии между российскими и американскими военными произошел инцидент, в результате которого, как утверждается, пострадали несколько солдат из США. Авторы материалов ссылались на неопубликованное заявление Пентагона.
РИА Новостивчера в 15:41
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