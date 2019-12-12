Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

В Калифорнии проведены испытания неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Ракеты такого типа ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который прекратил действовать 2 августа 2019 года.
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На базе ВВС США в Калифорнии, по некоторым данным, прошли испытания баллистической ракеты средней дальности

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