Пентагон намерен начать активную фазу испытаний гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард. Как отметил американский военный чиновник, текущий год позиционируется оборонным ведомством США как «ключевой для разработки гиперзвукового оружия».

Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

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