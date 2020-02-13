Армия и оружие

NewInformNewInformПентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Пентагон намерен начать активную фазу испытаний гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард. Как отметил американский военный чиновник, текущий год позиционируется оборонным ведомством США как «ключевой для разработки гиперзвукового оружия».
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США начнут испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Lenta.ru01:06

США приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году

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В Госдуме оценили заявление адмирала США о гиперзвуковом оружии

RT на русскомвчера в 14:33

США намерены защищаться посредством сдерживания за неимением гиперзвукового оружия

ТАССвчера в 13:38

Пентагон анонсировал активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Взгляд.рувчера в 12:27

Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

РИА Новостивчера в 12:23

В США приступают к испытаниям гиперзвукового оружия

Московский Комсомолецвчера в 12:18
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Информация о рекордном числе пользователей системы обмена текстовыми сообщениями появилась на официальном сайте WhatsApp.
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал инициативу Зеленского простроить в 2019 году в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Вести.Ru вчера в 21:21
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
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News.ru вчера в 06:44
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
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Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
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Названа средняя цена дома в Подмосковье

В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
Lenta.ru 00:04
Энергетика

Цена нефти Brent растет более чем на 4%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась более чем на 4% - до $56,2 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС 12 февраля в 09:44
Шоу-бизнес

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Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
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Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2 x 6 + 2 x 7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском вчера в 09:53
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
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Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, говорится в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 01:13
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело вчера в 11:40
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском вчера в 07:53
Футбол

Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу

Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу Выбор в пользу уральской столицы сделали спортивные чиновники и представители клубов Российской премьер-лиги.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:32
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«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров

«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
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В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Вести ФМ 12 февраля в 23:17
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
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