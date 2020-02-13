Армия и оружие
NewInformПентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Пентагон намерен начать активную фазу испытаний гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард. Как отметил американский военный чиновник, текущий год позиционируется оборонным ведомством США как «ключевой для разработки гиперзвукового оружия».
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Космос
Динозавры вымерли из-за смещения орбиты Земли
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Происшествия
В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке
Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Здоровье
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек
По данным комиссии, по состоянию на 13 февраля число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5 090.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Политика
Путин выступил против однополых браков в России
Экономика
Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Политика
Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17
"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Наука
Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Общество
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Футбол
Умер известный советский арбитр Валерий Бутенко
Сегодня, 13 февраля, на 79-м году жизни умер известный советский арбитр Валерий Бутенко, сообщает официальный сайт РФС.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии
Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
Здоровье
Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Защищает орган слизистая оболочка, и помочь ей функционировать без сбоев можно, регулярно употребляя определенные продукты.
Экономика
Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
Общество