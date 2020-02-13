Армия и оружие

NewInformNewInformПентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Пентагон намерен начать активную фазу испытаний гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард. Как отметил американский военный чиновник, текущий год позиционируется оборонным ведомством США как «ключевой для разработки гиперзвукового оружия».
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США приступят к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году

Известиявчера в 12:44

США намерены защищаться посредством сдерживания за неимением гиперзвукового оружия

ТАССвчера в 13:38

В Госдуме оценили заявление адмирала США о гиперзвуковом оружии

RT на русскомвчера в 14:33

Летом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия

Коммерсантъвчера в 13:53

Пентагон анонсировал активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

Взгляд.рувчера в 12:27

Пентагон начнет активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

РИА Новостивчера в 12:23

В США приступают к испытаниям гиперзвукового оружия

Московский Комсомолецвчера в 12:18
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Космос

Динозавры вымерли из-за смещения орбиты Земли

Машины и Механизмы 11 февраля в 15:33
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт

Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
News.ru вчера в 13:58
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Происшествия

В Красноярском крае задержан прокурор по подозрению во взятке

Прокурор Берёзовского района Красноярского края подозревается в получении взятки, он задержан.
RT на русском вчера в 22:49
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости 12 февраля в 13:00
Здоровье

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости вчера в 17:08
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Общество

В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Газета.Ru вчера в 04:09
Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:05
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском вчера в 11:40
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек

По данным комиссии, по состоянию на 13 февраля число подтвержденных случаев заражения достигло 63 851, увеличившись за сутки на 5 090.
РБК вчера в 21:45
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Shraibikus News вчера в 16:26
Политика

Путин выступил против однополых браков в России

URA.Ru вчера в 08:37
Экономика

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 19:31
Происшествия

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
РИА Новости 12 февраля в 19:38
Политика

Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17

"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Вести.Ru вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Наука

Раскрыта реальная опасность загрязненных коронавирусом предметов

Lenta.ru вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело вчера в 11:40
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 12 февраля в 02:28
Киберспорт

Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

Cyber.sports.ru вчера в 14:54
Общество

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru вчера в 19:34
Футбол

Умер известный советский арбитр Валерий Бутенко

Сегодня, 13 февраля, на 79-м году жизни умер известный советский арбитр Валерий Бутенко, сообщает официальный сайт РФС.
Реальное время вчера в 09:25
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 12 февраля в 05:09
Политика

Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:08
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии

Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
Piter.tv 12 февраля в 07:02
Здоровье

Врачами названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

Защищает орган слизистая оболочка, и помочь ей функционировать без сбоев можно, регулярно употребляя определенные продукты.
Портал Поиск вчера в 10:38
Экономика

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
РБК вчера в 23:00
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru 12 февраля в 12:50
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