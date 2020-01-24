Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке. «По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — приводит РИА Новости слова Хоффмана.

Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Политика Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.

Политика Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.

Спорт Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.

Политика Украина начала виртуальный реверс газа из Польши Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.

Гаджеты Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.

Шоу-бизнес В Москве простились с сыном Раисы Рязановой Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.

Авто В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.

Политика Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.

Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.