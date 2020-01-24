Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке. «По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — приводит РИА Новости слова Хоффмана.
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США раскрыли последствия иранского обстрела американских баз в Ираке

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RT на русскомвчера в 12:23

США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

РИА Новостивчера в 12:07
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:47, Ашберн
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В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
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Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

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Первый случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, массовые случаи которого зафиксированы в Китае, выявлен в австралийском штате Виктория.
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Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
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Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
РИА Новости вчера в 06:56
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ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
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Космос

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Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Происшествия

В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Коммерсантъ вчера в 14:29
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса

Популярная телеведущая Елена Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса 2019-nCoV.
UfacityNews.ru вчера в 01:08
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Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
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Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Известия вчера в 06:22
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM вчера в 07:10
Политика

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
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Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА

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В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Культуромания вчера в 12:16
Фигурное катание

Косторная, Трусова и Щербакова стартуют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию: женщины (короткая программа) Женщины выйдут на лёд в 13.30 по московскому времени.
Pravda.Ru вчера в 02:42
Происшествия

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области

Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
РЕН ТВ вчера в 21:54
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году

Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
ToDay News Ufa вчера в 14:41
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

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С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
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Путин надел фуражку на палестинского гвардейца

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Павлюченкова обыграла Плишкову на тай-брейке и вышла в 4-й круг AO

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сразилась с представительницей Чехии Каролиной Плишковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
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Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

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Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Футбол

«Ливерпуль» побеждает «Вулверхэмптон» в гостях

На 51-й минуте матча мексиканский легионер «Вулверхэмптона» Рауль Хименес сравнял счёт.
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Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании

Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.
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Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
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